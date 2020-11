Caça ladrões com facada nas costas em Loures

Um homem que foi esfaqueado nas costas por um grupo de cinco conseguiu perseguir os agressores, que foram detidos pela PSP numa altura em que a vítima desferia murros no carro em que queriam fugir.O caso ocorreu no sábado, quando um alerta por barulho num armazém de máquinas de produtos alimentares levou uma patrulha ao local, em Sacavém, Loures. À chegada, os agentes viram os cinco ladrões a correr para o carro e a vítima, ensanguentada, a persegui-los. Com a chegada dos polícias, não conseguiram fugir e foram apanhados com o telemóvel roubado e a faca usada no crime.