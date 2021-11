Responsáveis de uma reserva de caça próxima ao campo de tiro de Alcochete denunciaram à Justiça a realização, ao longo dos anos, de caçadas ilegais no interior daquela área militar da Força Aérea, que deverá ainda esta quinta-feira reagir em comunicado, sabe o CM.

Em causa, de acordo com o que é investigado pela Polícia Judiciária Militar e pelo Ministério Público, a realização de eventos de caça além dos autorizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas para a gestão da população de javalis existente no campo de tiro. De acordo com a denúncia, essas caçadas contarão com empresários convidados – alguns dos quais terão contratos públicos em negócios com a Força Aérea.