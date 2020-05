Homicida de Valpaços à solta deixa aldeia em pânico. Caçadeira e luvas encontradas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Depois do choque, a surpresa. José Elias, de 66 anos, que foi considerado o principal suspeito do duplo homicídio em Avarenta, na freguesia de Carrazedo de Montenegro, Valpaços, saiu este domingo em liberdade. Este desfecho está relacionado com a falta de indícios que relacionem o homem com as mortes de Paula e Laurindo Cunha, de 49 e 53 anos, ocorridas no sábado, num terreno agrícola. As vítimas foram atingidas com disparos de arma de fogo....