Caçado a assaltar casa em Vilamoura com moradores a dormir

Um homem foi apanhado por militares da GNR, em flagrante, a assaltar uma habitação, em Vilamoura, enquanto os moradores se encontravam a dormir no seu interior.O crime de furto ocorreu na noite de sábado. Segundo oconseguiu apurar, o assaltante forçou a porta da cozinha para conseguir entrar na habitação. Os moradores estavam a dormir e não se aperceber da entrada do ladrão em casa. Foram os militares da GNR que se aperceberam de movimentações estranhas na habitação e intercetaram o suspeito. "Durante uma ação de patrulhamento na localidade, foi avistado um indivíduo no interior de uma residência com um comportamento suspeito, uma vez que era possível visualizar que estaria à procura de algo com o auxílio de uma lanterna, o que levou a uma abordagem por parte dos militares da GNR", explicou a GNR. Já no interior da residência, os militares intercetaram o suspeito e só, momentos depois, é que os moradores se aperceberam que estavam a ser assaltados, uma vez que "estavam a dormir".O suspeito, de 47 anos, já tinha na sua posse carteiras, uma máquina fotográfica e uma coluna portátil. Foi imediatamente detido e os objetos "devolvidos aos legítimos proprietários".Segundo a GNR, o detido já tinha "antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime". Foi presente ao Tribunal Judicial de Loulé, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações semanais em posto policial da sua área de residência.