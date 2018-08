Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçado por vídeos feitos com drone

PSP apanhou fotógrafo cujo aparelho caiu na pista do aeroporto de Lisboa.

Por João Carlos Rodrigues | 08:33

A recolha de imagens com recurso a drone - aparelho voador não tripulado - junto ao Aeroporto de Lisboa estava a ser feita de forma ilegal. O fotógrafo não tinha autorização das autoridades aeronáuticas e acabou por perder o controlo do aparelho, que caiu em plena pista, na tarde de segunda-feira.



Mas bastou à PSP olhar para as imagens capturadas para conseguir reconstituir o percurso do drone e chegar ao homem que parou todos os movimentos de aeronaves durante oito minutos.



Fonte policial explicou ao CM que após a apreensão do drone, elementos da PSP conseguiram delimitar a zona de operação a uma área específica nas imediações do aeroporto.



Depois, através do cruzamento de informações (como as imagens) e do relato de moradores, perceberam quem era o proprietário do drone.



Menos de 24 horas depois, o homem foi localizado e constituído arguido. Está em liberdade mas incorre num crime de atentado à segurança de transporte por ar. Arrisca uma pena até aos 10 anos de cadeia.



A PSP adiantou que o fotógrafo sobrevoou o aeroporto de forma ilegal e que teve uma conduta negligente quando o operava.



PORMENORES

À venda por 500 euros

O drone apreendido é um GoPro Karma, uma aparelho já com câmara incorporada que pode ser comprado em supermercados por menos de 500 euros. As versões topo de gama ultrapassam os 1500.



Sem autorizações

A lei proíbe o voo de drones acima dos 120 metros e nas áreas de aproximação dos aeroportos. Para sobrevoar concentrações de pessoas é preciso pedir uma autorização à Autoridade Nacional de Aviação Civil, o que não foi feito pelo operador do drone que caiu na pista.