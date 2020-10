Um homem foi atingido com um tiro na cara, esta manhã, quando caçava, em Vilar do Monte, Barcelos. O disparo, feito por um colega de caça, atingiu a vítima de raspão, causando um ferimento ligeiro.



O acidente aconteceu às 09h35, numa zona de caça, em Vilar do Monte. O caçador foi assistido no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Barcelos e foi transportado ao Hospital da cidade.