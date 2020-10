Caçador dá tiro no pé por acidente em Vila do Bispo

Um caçador sofreu este domingo ferimentos graves depois de ter dado um tiro no próprio pé, na zona de Guadalupe, em Vila do Bispo.A vítima, de 42 anos, foi assistido no local por elementos dos bombeiros de Vila do Bispo e do INEM e transportado, em estado considerado grave, até ao Aeródromo de Lagos, de onde foi transferido para um helicóptero do INEM que o levou até ao hospital de Faro.Segundo oapurou, a vítima perdeu muito sangue, mas esteve sempre consciente após o acidente, que ocorreu durante uma caçada.