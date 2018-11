Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçadores detidos pela GNR por disparos junto a jardim de infância

Funcionária da creche, em Torres Vedras, apercebeu-se que estavam a ser feitos disparos junto ao local.

Por J.T. | 09:51

Uma funcionária de uma creche do Ramalhal, Torres Vedras, apercebeu-se que estavam a ser feitos disparos junto àquele estabelecimento e alertou as autoridades.



Militares da GNR detetaram três caçadores escondidos em arbustos, que acabaram detidos e cujas armas foram apreendidas. As detenções dos suspeitos, entre os 38 e 63 anos, tiveram lugar na quinta-feira, por "prática de ato venatório a uma distância inferior a 500 metros de um jardim de infância", diz a GNR. Militares apreenderam ainda um cartucho vazio.