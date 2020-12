Caçadores ganham tempo para ter cofre para guardar armas

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira projetos de lei que prolongam até julho o prazo para os detentores de armas adquirirem um cofre para as guardar e consagram um período extraordinário para entrega de armas não registadas.



O projeto de lei do PCP "prorroga até 31 de julho de 2021" o prazo para que as pessoas que têm armas possam comprar o cofre para as guardar. A lei das armas determina que a arma seja guardada num cofre e os comunistas consideram que a pandemia tornou difícil cumprir o prazo, que terminou em setembro.

