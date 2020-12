Caçados após tiros à porta de creche em Lisboa

Uma troca de tiros efetuados a partir de dois carros em andamento assustou os moradores da rua Portugal Durão, na zona do Rego, em Lisboa, pelas 12h00 de ontem. Ninguém ficou ferido, mas três carros que estavam estacionados junto a uma creche e a um centro de dia foram atingidos pelos projéteis.





Os quatro homens – dois em cada veículo – foram apanhados pela PSP pouco depois, mas só dois ficaram detidos por estarem na posse de munições deflagradas e um carregador. As armas não foram encontradas e as autoridades policiais tentam perceber agora o que motivou a troca de tiros. A investigação foi entregue à Polícia Judiciária, que esteve no local a efetuar perícias.