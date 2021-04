O cenário levantou de imediato suspeitas: dois homens estavam dentro de um carro, parado numa rua da Amadora, com um terceiro fora da viatura, debruçado sobre janela. Eram 22h30 e os agentes da PSP decidiram revistá-los, com os suspeitos a reagirem com nervosismo à diligência, descreveu esta sexta-feira a PSP.



Acabaram por confessar estar na posse de droga. Foram apreendidas 95 doses de haxixe, o carro, meias "usadas para ocultar a identidade" e várias ferramentas.

