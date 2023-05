Em apenas um mês, as duas parelhas de caças F-16M a operar no limite do espaço aéreo dos aliados da NATO no Báltico já intercetaram 20 aeronaves russas que violaram as regras de tráfego aéreo.



Segundo a Força Aérea Portuguesa, estas interceções visaram “aeronaves de transporte, caças e aeronaves de coleta de informações” que levaram a que os F-16M “fossem ativados em dez ocasiões”.









