Cachaços deixam atleta de 13 anos inconsciente em treino

"Este foi um grande susto. Quando cheguei à beira do meu filho, ele não dizia coisa com coisa e falava com arrasto na voz." Américo Nogueira ficou em pânico quando, na segunda-feira, foi buscar o filho, de 13 anos, ao treino do SC Freamunde, e encontrou-o inconsciente e com marcas de agressão na nuca. Após reunir com a direção do clube de Paços de Ferreira, diz que vai avançar com uma queixa-crime.Tudo terá acontecido durante o treino, quando o jovem, atleta no clube há dois anos, terá levado vários cachaços num exercício conhecido por ‘meiinho’ - os jogadores fazem um círculo em que um está no meio a dar toques na bola e, se esta cair, o atleta leva cachaços.O jovem continuou o treino por mais 45 minutos e depois sentiu-se mal. Foi levado para o Hospital de Penafiel, onde lhe foi diagnosticada uma cervicalgia (dor na coluna cervical) e uma equimose (manchas na pele). "Só por volta da 01h00 é que o meu filho recuperou a memória e explicou o que se tinha passado", referiu Américo Nogueira.Já na quarta-feira, reuniu com o diretor das camadas jovens e com o treinador. "Disseram que era algo que acontece nos clubes todos e que foi um azar", explicou. Garante que, perante a inércia do clube - que manteve o treinador -, avançará com uma queixa-crime. Hermínio Cardoso, presidente do Freamunde, diz que já foi aberto um inquérito interno. "Vamos ver o que aconteceu, mas considero que é uma posição exagerada por parte do pai", esclarece.