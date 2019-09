Cachopo dá 500 euros por cada bebé

A Junta de Cachopo decidiu atribuir um apoio monetário de 500 euros por cada bebé nascido na freguesia, valor pago numa única prestação. A medida entrou ontem em vigor naquela freguesia do concelho de Tavira, situada em plena serra do Caldeirão.Segundo o regulamento publicado na segunda-feira em Diário da República, "o envelhecimento populacional e a forte diminuição da natalidade constituem um problema premente e preocupante", pelo que a medida agora tomada visa "não só contribuir para o apoio à natalidade mas também motivar a fixação de casais jovens".O incentivo pode ser requerido pelos "progenitores em conjunto ou isoladamente", bem como por "qualquer pessoa a quem, por decisão judicial ou administrativa das entidades competentes, esteja confiada a guarda da criança". O pedido deve dar entrada no prazo de 180 dias após o nascimento.A freguesia serrana de Cachopo tem vindo a perder população de forma acentuada e contínua ao longo das últimas décadas. Já chegou a ter mais de 3500 habitantes e atualmente conta com cerca de 700.Outra junta de freguesia do interior do Algarve que decidiu, em abril deste ano, criar um incentivo à natalidade foi Alte, no concelho de Loulé. Neste caso, são atribuídos mil euros após o nascimento, o mesmo valor quando a criança fizer 1 ano e 500 euros após os 2 anos.