Um cachorro que estava encurralado numa rocha no rio Zêzere, na localidade de Boidobra, na Covilhã, foi resgatado com sucesso esta terça-feira pelo Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Covilhã.Em comunicado, a GNR adianta que o animal não sofreu quaisquer ferimentos, tendo sido entregue a uma "família de acolhimento temporário".Os militares da GNR localizaram o cachorro através de uma denúncia.