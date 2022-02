Vários cacifos do Serviço de Fisioterapia do Hospital Distrital de Santarém (HDS) foram arrombados e assaltados, durante a manhã de segunda-feira, enquanto os funcionários estavam a trabalhar em vários departamentos da unidade hospitalar.O autor do furto subtraiu carteiras com documentos pessoais, dinheiro, cartões de crédito, telemóveis e até chaves de alguns carros, entre outros objetos.