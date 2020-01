"Cada árvore cortada será um dedo que te cortaremos”: Autarca de Vila Real recebe ameaças na Internet

Cada árvore que seja cortada será um dedo que te cortaremos". Esta é apenas uma de várias ameaças que o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, recebeu através das redes sociais após o abate de 50 árvores na Av. Carvalho Araújo, no centro da cidade, no âmbito das obras de requalificação previstas."Estes ataques são vis, são públicos, perturbam a minha segurança e, sobretudo, as pessoas que me são mais próximas", disse esta sexta-feira o autarca, que apresentará uma queixa no Ministério Público por injúrias e ameaças.A polémica requalificação gerou uma onda de indignação na internet, com insultos e críticas, principalmente ao edil. Rui Santos acredita que os textos publicados configuram "atividade passível de enquadramento criminal". A ação judicial é, para já, dirigida a um cidadão de Vila Real que "está devidamente identificado", mas poderá abranger mais pessoas.Rui Santos refere que os textos ofendem "claramente" a sua honra, com ameaças "absolutamente inacreditáveis", das quais dá um exemplo: "Podes esconder-te, mas não vais conseguir fugir". "Desconheço em completo o queixoso, a personalidade ou eventual paranoia, mas obviamente temo pela minha segurança", acrescentou o autarca, que recordou o objetivo, lançado já em 2018, de plantar "um milhão de árvores" no concelho até ao final deste ano.A empreitada naquela avenida deverá custar cerca de dois milhões de euros, com apoio comunitário. Prevê a plantação de 76 árvores.