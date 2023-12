“Cada vez estamos mais desesperados”: Tia da grávida desaparecida na Murtosa relata ponto de situação das buscas

de Aveiro retomou buscas num terreno na Murtosa que é propriedade da família de Fernando Valente.

A tia de Mónica, que está a acompanhar as operações, garantiu que a família não baixará os braços até encontrar o corpo da mulher. "Estamos a ficar cada vez mais desesperados, mas estamos confiantes que a PJ vá descobrir. Eles [família Valente] estão a gozar com a nossa cara. Sabem melhor que ninguém onde colocaram o corpo. Não vamos baixar os braços. Baixar os braços nunca", disse Filomena Silva aoAs autoridades e a família não acreditam na hipótese de Mónica ainda estar viva. Já foram efetuadas diligências pelo corpo em diversos locais. Esta segunda-feira, a Polícia JudiciáriaA irmã de Mónica Silva, grávida na Murtosa, disse, esta segunda-feira, que o principal suspeito do crime terá comprado um camião de estrume na altura em que a mulher desapareceu. Sara Silva pede ao homem que entregou o veículo a Fernando Valente que entre em contacto com as autoridades.Mónica Silva, de 33 anos, deixou de ser vista a 3 de outubro depois de sair de casa com ecografias. Chegou a telefonar ao filho mais velho para dizer que chegaria a casa em dez minutos, mas não voltou a dar notícias. Fernando Valente está em prisão preventiva por suspeita dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado.