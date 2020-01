Cadastrado abastecia cadeias de Paços de Ferreira e Braga com cocaína

Um cadastrado, de 25 anos, foi esta terça-feira detido pela Polícia Judiciária de Braga por tráfico de droga.O homem - que está a cumprir uma pena de prisão suspensa - é suspeito de introduzir cocaína nas cadeias de Paços de Ferreira e Braga.Foi apanhado nas buscas da Judiciária, realizadas esta terça-feira, e levado a tribunal. Mas o juiz de instrução do tribunal de Braga decidiu voltar a libertá-lo.As buscas incidiram na casa onde reside, no bairro de Fujacal, em Braga. O traficante, que não tem qualquer ocupação laboral, ainda escondeu a droga acedendo ao telhado do edifício, através da varanda do apartamento, colocando a cocaína numa caleiro de águas pluviais.Mas os inspetores da PJ de Braga encontraram o produto estupefaciente e apreenderam 350 doses de cocaína que pertenciam ao suspeito.O arguido tem antecedentes por crimes contra o património, entre outros, e foi já condenado a uma pena suspensa.Esta terça-feira, saiu em liberdade do Tribunal de Braga, apenas sujeito a Termo de Identidade e Residência.Já no passado sábado, uma mulher foi detida pela PJ de Braga, depois de ser apanhada pelos guardas prisionais da cadeia de Braga com 15 doses de haxixe que transportava no corpo e levava para uma visita a um amigo que se encontra na prisão.Indiciada por tráfico na forma agravada, a mulher foi libertada por decisão do procurador do Ministério Público (MP), não tendo sido sequer presente a um juiz.