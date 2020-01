Cadastrado ameaça em esplanada: "Não foi desta, mato-te depois"

"Não foi desta, mas mato-te depois. Para a próxima morres". A ameaça terá sido feita por um perigoso cadastrado que, na passada quinta-feira à tarde, fez três disparos de arma de fogo para tentar atingir um homem que estava sentado na esplanada de um café do bairro das Lameiras, em Vila Nova de Famalicão.‘João Lorpa’, alcunha pela qual é conhecido, está a ser procurado pela Policia Judiciária de Braga, mas mantém-se em fuga, depois do violento episódio registado junto à EN14, bem à entrada da cidade de Famalicão.Segundo uma testemunha relatou ao, o atirador parou o veículo junto à esplanada de um café e fez três disparos, numa altura em que aquele espaço tinha várias pessoas sentadas. Eram 16h00 e por sorte não atingiu ninguém. Mas, antes de fugir do local, deixou um aviso: ameaçou de morte o homem que tentou balear numa das zonas mais movimentadas da cidade famalicense.A PSP foi logo chamada ao local, mas, por se tratar de uma tentativa de homicídio com arma de fogo, o caso está a ser investigado pela PJ de Braga.Em causa estarão desavenças antigas relacionadas com negócios. O homem que foi ameaçado de morte contou à policia estar muito assustado e as autoridades tentam localizar o agressor - um velho conhecido das autoridades que já esteve em prisão domiciliária com pulseira eletrónica e tem antecedentes por vários crimes. Pelo facto de ser conhecido por ser violento, há a preocupação acrescida de estar na posse de uma arma.