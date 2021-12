O homem de 30 anos tem ficha policial por agressões com armas de fogo. E foi com uma pistola, de calibre de guerra, que na madrugada de 20 de novembro fez dois disparos para uma discoteca de Sobral de Monte Agraço, atingindo um agente da PSP com quem tinha mantido uma divergência momentos antes. Andou fugido e foi agora detido.