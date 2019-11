Cadastrado casado com ama abusa de criança

Um homem de 74 anos, com cadastro por abuso sexual de crianças, foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria e ficou esta sexta-feira em prisão preventiva, por suspeita de ter abusado sexualmente de um menino de seis anos, de quem a mulher - que trabalha como ama - cuidava, nas Caldas da Rainha.A mulher, de 54 anos, também foi ouvida em tribunal e prestou termo de identidade e residência. Segundo apurou o, o pedófilo aproveitava os momentos em que a mulher saía de casa, por exemplo para ir ao supermercado perto do prédio, para abusar do menor. O caso chegou ao conhecimento dos pais do menino, que fizeram queixa, vindo o homem a ser detido pela PJ de Leiria.Esta sexta-feira o casal foi levado a tribunal, em Leiria, para ser interrogado por um juiz de instrução. O homem estava referenciado por este tipo de crimes, tendo sido condenado em 2008 a uma pena de prisão inferior a cinco anos, que ficou suspensa, por ter abusado de um menino de oito anos. Apesar disso, mantinha contacto regular com menores, por a mulher trabalhar como ama e cuidar de várias crianças em casa.