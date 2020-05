Um cadastrado de 33 anos foi detido pela PSP, em Leiria, e está em prisão preventiva, por ser o autor de dez roubos na cidade, nos últimos três meses.As vítimas eram abordadas na via pública e coagidas a darem dinheiro ao assaltante ou a irem com ele ao multibanco levantar dinheiro. Se reagissem eram ameaçadas, nalguns casos com armas brancas.Segundo a PSP, o assaltante tem antecedentes por roubo e tráfico de droga, tendo já cumprido pena de prisão.