Cadastrado detido por ameaçar a mãe

Um homem de 38 anos, com cadastro por ameaça agravada e violência doméstica, foi detido pela GNR, na Batalha, por agredir e ameaçar a mãe de morte.Segundo fonte policial, o comportamento agressivo prolongou-se por dez anos, com a vítima, de 67 anos e limitações físicas, a ser sujeita a "humilhações e tratamentos degradantes", que causavam "ansiedade, temendo várias vezes pela vida", foi esta sexta-feira anunciado.A detenção ocorreu na sequência da investigação realizada por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas e o agressor aguarda para ser presente a um juiz de instrução criminal, para aplicação das medidas de coação.