Cadastrado detido por violência doméstica recorrente em Marvila

Um homem, com histórico criminal de violência doméstica, foi detido por crime da mesma natureza, depois de uma denúncia de agressões físicas, em Marvila, na passada sexta-feira.De acordo com um comunicado da PSP, a ocorrência foi notificada e logo de seguida os agentes encontraram a vítima, agredida, com hematomas e "bastante sangue na face".O agressor, de 33 anos, foi identificado através da descrição de caraterísticas físicas e acabou por ser detido ainda com vestígios de sangue na roupa e mãos.A PSP esclarece que as agressões não foram exclusivas dado que o cadastro criminal do homem aponta "várias situações de violência doméstica" para com a vítima.Ao homem foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais grave do sistema.