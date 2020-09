Cadastrado em condicional de volta à prisão após assalto

Um homem de 32 anos, que estava em liberdade condicional, foi esta terça-feira condenado no Tribunal de Coimbra a dois anos e três meses de prisão, com pena efetiva, por furto qualificado na forma tentada.



O cadastrado foi apanhado em flagrante delito quando tentava assaltar as instalações de uma empresa de construção civil e obras públicas, na Figueira da Foz. Na leitura da sentença, o juiz foi claro ao pedir ao arguido “um esforço no comportamento”. “Já leva anos a mais com falta de liberdade. Vamos ver se para a próxima leva a liberdade condicional até ao fim”, concluiu.



