Cadastrado esmurra companheira em Alcobaça

Um cadastrado de 38 anos foi detido e está de novo na cadeia, por ter ofendido e agredido a companheira, em casa, em Alcobaça, na presença da filha menor.Segundo revelou esta sexta-feira o Ministério Público, o agressor estava alcoolizado e começou a discutir com a vítima, que se refugiou no quarto com a filha. Ele "forçou a entrada e empurrou-a contra um beliche". Partiu vários objetos e esmurrou a vítima, fugindo em seguida.Por ordem do Tribunal, vai sujeitar-se a tratamento ao alcoolismo, e frequentar curso para agressores.