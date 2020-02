Um homem, de 38 anos, que foi condenado por violência doméstica sobre a ‘ex’, com pena suspensa, voltou agora a ser detido por militares da GNR pelo mesmo crime, no Sabugal.O suspeito foi condenado por um juiz do Tribunal da Guarda por agredir a ex-companheira, tendo-lhe sido atribuída uma pena de prisão suspensa. Ainda cumpria essa mesma pena quando voltou a ameaçar e a espancar a ex-mulher, de 38 anos.Agora, está em prisão preventiva na cadeia da Guarda.