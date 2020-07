Um homem, de 33 anos, saído da prisão há menos de um ano após ter cumprido pena de 10 anos por roubos, foi detido pela PSP por dois roubos com faca.A detenção, feita pela Divisão de Investigação Criminal, ocorreu na sexta-feira. Foi apanhado após ameaçar um casal com uma faca junto à estação de Caxias, em Oeiras, roubando dinheiro.Ao detido foi imputado outro roubo feito em abril, com agressões a uma pessoa que levantava dinheiro no multibanco. Está já na cadeia.