Dois homens, de 33 e 34 anos, foram detidos pela GNR de Coimbra suspeitos de diversos furtos em casas, estabelecimentos comerciais e zonas industriais em diferentes concelhos da Região Centro.Um dos suspeitos, que já cumpriu pena pela prática de crimes semelhantes, ficou em prisão preventiva e o outro com apresentações às autoridades. As detenções ocorreram na zona de Condeixa-a-Nova, onde moram, após um ano e meio de investigação. Nas buscas foram apreendidos telemóveis, um computador e diversos objetos relacionados com a prática dos crimes.