A GNR deteve em flagrante um homem, de 62 anos, que assaltava uma casa no concelho de Vila do Conde. Tem um longo cadastro por diversos crimes, como abuso sexual de menores, tráfico de droga, furtos e roubos. Levado a tribunal, ficou em prisão preventiva.



Voltou a ser apanhado na passada sexta-feira. Com recurso a um pé-de-cabra, entrou numa habitação e roubou dois anéis de ouro e outro em prata, recuperados e entregues aos donos.

