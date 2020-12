Um homem com cerca de 20 anos foi esta quarta-feira à tarde atingido com um tiro de caçadeira num braço, ficando ferido com gravidade.O atirador, de 70 anos, é um cadastrado por homicídio - há vários anos matou o sogro, na Moita, em frente à mulher.A agressão desta quarta-feira foi na sede do Alto da Guerra Sport Clube, de Setúbal, para onde o atirador telefonou depois a perguntar se tinha matado a vítima, que foi para o hospital. A PJ e a GNR investigam.