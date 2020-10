Um cadastrado de 43 anos, em liberdade há quatro meses após cumprir várias penas de prisão, foi detido na quinta-feira pela PSP de Oeiras, por dois roubos com uso de faca.Um dos crimes ocorreu na zona de Oeiras, com o ladrão a usar a faca para roubar sacos das mãos de um funcionário de um estabelecimento comercial.O segundo foi em Lisboa, onde o assaltante roubou por esticão uma mala com mil euros e documentos, a duas estudantes. Ficou em prisão preventiva.