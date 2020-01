Cadastrado preso por tentativa de homicídio e ameaças contra o irmão e a mãe

Um homem de 47 anos foi esta quarta-feira detido numa aldeia do concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, por violência doméstica.O suspeito já cumpriu pena de prisão efetiva pelo crime de homicídio na forma tentada sobre a ex-mulher.Agora foi novamente detido pela GNR por haver fortes suspeitas de continuar com comportamento agressivo.Está indiciado pelos crimes de violência doméstica, homicídio na forma tentada e ameaças contra o irmão e a mãe, de 51 e 82 anos.O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal da Guarda.