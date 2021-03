Cadastrado que desencadeou tiroteio no Seixal em disputa por barracas fica em liberdade

Foi libertado o homem suspeito de ter desencadeado o tiroteio no bairro de barracas de Santa Marta do Pinhal, Seixal, ocorrido esta terça-feira. O outro suspeito detido ficou igualmente em liberdade. Presentes a juiz, ficaram sujeitos a apresentações bissemanais às autoridades e proibidos de contactarem ou de se aproximarem das vítimas ameaçadas, no seguimento dos desacatos que desencadearam uma grande e musculada operação da PSP, com cerco ao bairro.

De acordo com o que o CM apurou junto de fontes policiais os desacatos começaram quando o principal suspeito, cadastrado que até há um mês esteve a cumprir pena, e que usa o bairro para pernoitas ocasionais, ameaçou várias famílias por considerar que estavam a viver num terreno que é seu.

Paulo Varela, de 35 anos, originário do bairro da Cova da Moura, Amadora, tem ficha policial por rapto, homicídio tentado e violação, mas cumpriu pena por outros crimes. Na terça-feira os confrontos com moradores acabaram com tiros disparados.

A PSP relatou ao CM como tudo aconteceu.