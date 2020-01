Cadastrado rouba e pega fogo a carro em Sintra

Um cadastrado de 66 anos, saído da prisão há meses após cumprir uma pena por roubos, foi preso pela PJ de Lisboa por coautoria, com outros dois homens ainda em fuga, do carjacking de um carro, que depois incendiou.O crime ocorreu a 2 de fevereiro de 2019, no concelho de Sintra. O detido, motorista numa instituição de apoio social, e os dois comparsas atacaram um homem que estava sozinho ao volante do carro.Ameaçada com um revólver, a vítima entregou a viatura, que foi encontrada horas depois totalmente queimada no parque de Monsanto, em Lisboa. Na quinta-feira, a PJ de Lisboa prendeu o assaltante, que estava ontem à tarde a ser interrogado em tribunal.