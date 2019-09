Um homem de 32 anos, em liberdade condicional por roubos, usou uma rapariga de 16 para assaltos que espalharam o terror na Marinha Grande, onde ambos residem. Cruzavam-se com as vítimas na rua e atacavam com ameaça de armas. Os roubos violentos prolongaram-se por três semanas e a dupla criminosa foi agora detida pela PJ de Leiria.A investigação ainda está a decorrer, mas a PJ tem já identificados cinco roubos violentos, com vítimas jovens que seguiam sozinhas na rua e foram atacadas durante o dia. Os roubos decorreram entre agosto e este mês, podendo vir a ser localizadas outras vítimas que ainda não se queixaram.Em quase todas as situações, era a rapariga quem abordava a vítima, metendo conversa e conquistando a confiança, para logo a seguir aparecer o cúmplice, que avançava para a violência, usando armas brancas ou de fogo, caso houvesse resistência. Exigiam sobretudo os telemóveis e dinheiro.Os dois detidos, que não têm qualquer relação familiar entre eles, foram interrogados no Tribunal de Leiria, tendo o juiz de instrução aplicado a prisão preventiva ao homem, com possibilidade de passagem a prisão domiciliária com vigilância eletrónica, enquanto a rapariga, que é estudante, ficou em liberdade, mas tem de se apresentar duas vezes por semana no posto policial da área de residência.O assaltante homem estava em liberdade condicional, tendo cadastro por vários crimes de furto, roubo e tráfico de estupefacientes.