Cadastrado viola e ameaça 'ex' com uma faca

Vítima de violência doméstica há oito anos - em 2011 fez a primeira queixa -, uma mulher de 32 anos foi atacada sexualmente e ameaçada de morte com uma faca pelo ex-companheiro e pai dos dois filhos menores, na madrugada de quarta-feira, na Amadora. O violador está em fuga.O alerta foi dado pela vítima à PSP pelas 02h00. Tinha passado horas de terror às mãos do homem de 33 anos de quem já se tinha separado. Quando saía de casa, no dia anterior, foi emboscada pelo ‘ex’ à porta do prédio.Ele apontou-lhe uma faca e obrigou-a a voltar atrás. Já em casa, a mulher foi obrigada sob ameaça de morte a manter relações sexuais com o antigo parceiro, que fugiu e era ontem procurado. A vítima ligou ao 112 e uma ambulância levou-a, com vários ferimentos, para o hospital.Há pelo menos três queixas formais anteriores contra o ex-companheiro: a primeira em 2011; a segunda em 2016; e a terceira já no ano passado.No último, em maio de 2018, o agressor queria obrigar a mulher a dar-lhe o cartão multibanco e a ir com ele ao banco para levantar todo o dinheiro. A vítima tem a guarda dos dois filhos menores.