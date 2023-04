Um homem de 39 anos, em liberdade condicional por crimes violentos, foi detido pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, por rapto, violação e pornografia de menores. A vítima foi um rapaz de 13 anos que foi violado durante várias horas e sujeito a práticas sexuais diversas. O crime ocorreu na sexta-feira, em Vila do Conde, e o agressor filmou e fotografou as sevícias.









