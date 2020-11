Dois homens, de 31 e 53 anos, foram detidos em flagrante pela PSP, em Benfica, após partirem a montra de um restaurante, onde furtaram 350 € da caixa e três garrafas de vinho do Porto e bebidas espirituosas, avaliadas em 397 €.Os assaltantes, que tinham luvas e gorros, têm histórico policial. O mais novo é suspeito em mais quatro furtos, o último na semana passada.O mais velho cumpriu pena por roubo com faca. O primeiro ficou com apresentações diárias e o outro com semanais.