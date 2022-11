O cadáver de um homem de nacionalidade francesa foi cremado contra a vontade dos familiares na sequência de uma troca de corpos na morgue do Hospital de Faro. O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve já assumiu que ocorreu uma “falha grave” e abriu um inquérito interno. A família do homem cremado indevidamente está a ponderar se avança com uma queixa na Justiça.









