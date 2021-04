Um popular da freguesia Rio Covo Santa Eugénia, em Barcelos, deu o alerta à GNR ao encontrar o cadáver de um cão amarrado a uma árvore com um arame à volta do pescoço.A investigação está nas mãos das autoridades mas uma associação de defesa animal está a oferecer uma recompensa a quem tiver informações sobre o autor ou autores do crime.O cão não tem microchip e terá sido preso deliberadamente há cerca de uma semana. O animal foi encontrado com ferimentos nas patas de ter tentado salvar-se e fugir do local.