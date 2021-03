O cadáver de um cão, em avançado estado de decomposição, foi encontrado cerca das 14h30 deste sábado num terreno baldio na zona da Boa Água, Quinta do Conde, Sesimbra.Os restos mortais do animal, de porte médio e pêlo branco, estavam dentro de um saco.A GNR foi chamada, e procedeu à recolha do animal.O caso será agora participado ao Ministério Público. A GNR deverá ser incumbida de encontrar o proprietário do animal, e apurar eventuais causas violentas da morte.