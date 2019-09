Cadáver de golfinho dá à costa em Espinho

O cadáver de um golfinho, da espécie boto, deu à costa na manhã de domingo, na praia de Paramos, em Espinho. O animal foi encontrado por populares que alertaram as autoridades.Os restos mortais do animal foram levados para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, em Aveiro, para ser examinado a fim de saber o que levou à morte do golfinho."Estava a dar um passeio e vi algo escuro junto às rochas, havia várias pessoas a olhar e deparei-me com o cadáver do golfinho e chamei as autoridades", contou ao, Rui Coelho, que vive junto àquela praia.O golfinho, que apresentava alguns ferimentos, foi removido com ajuda da Polícia Marítima e populares. "Pareceu-me ser fêmea e pesava pelo menos 90 quilos", contou Rui.