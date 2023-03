Um cadáver foi encontrado, esta tarde de segunda-feira, num apartamento, no Pinhal Novo, Palmela. O corpo pertence a um homem, com cerca de 60 anos, e estava em avançado estado de decomposição.apurou que a vítima vivia sozinha e que não mantinha contacto com a família. Esta tarde, pouco depois das 18h00, militares da GNR tocaram à campainha e ninguém abriu. Arrombaram a porta e encontraram o cadáver. No local estiveram mais de uma dezena de operacionais dos Bombeiros do Pinhal Novo e da GNR.