Cadáver de homem de 77 anos encontrado em Vila do Conde

O corpo de António Souza Ribeiro, de 77 anos, foi encontrado esta quarta-feira numa zona florestal em Retorta, Vila do Conde. O homem estava desaparecido desde 30 de maio.O idoso tinha saído de casa para uma caminhada, prática que fazia habitualmente, mas não regressou à habitação. De acordo com familiares, o homem tinha problemas de saúde e tomava medicação para a tensão arterial, diabetes e respiração.Após a descoberta do cadáver, a GNR e os Bombeiros de Vila do Conde foram acionados para o local. Não há indícios de crime.