Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver de homem em decomposição encontrado em Santa Maria da Feira

Corpo terá sido encontrado numa zona de mato nas imediações do Hospital de Santa Maria da Feira

12:43

O cadáver de um homem em estado de decomposição avançado foi encontrado em Santa Maria da Feira, durante a manhã deste domingo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o corpo terá sido encontrado numa zona de mato, nas imediações do Hospital de Santa Maria da Feira. O corpo deverá pertencer a Ramiro Arouca, um homem que estava desaparecido desde o dia 18 de outubro.



A Polícia Judiciária do Porto procede a diligências no local.