O corpo de um homem foi encontrado pela Polícia Marítima em elevado estado de decomposição, este domingo, em alto mar. As autoridades transportaram o cadáver até ao Forte da Barra, em Aveiro.Os Bombeiros de Ílhavo estiveram no local e fizeram o transporte do cadáver para o Instituto de Medicina Legal.O corpo será remetido para autópsia para determinar a identidade do homem.