Cadáver de homem encontrado a boiar no rio Tejo

O cadáver de um homem, aparentando ter 40 a 45 anos, foi ontem retirado das águas do rio Tejo, na praia do 2º Torrão, em Almada. Não há sinal aparente de crime.Foi uma patrulha da PSP a alertar, cerca das 06h30, a Polícia Marítima para a existência do corpo no rio.Agentes deslocaram-se à praia e verificaram que este estava documentado. Tratava-se de um homem residente no Barreiro, morto há poucas horas. Foi levado para autópsia.