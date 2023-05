Cadáver de homem encontrado a boiar no rio Tejo em Lisboa

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado a boiar no rio Tejo, na manhã desta quinta-feira. O alerta foi dado pelas 8h00 e levou à mobilização de meios da Autoridade Marítima para a zona do Mar da Palha, junto ao Parque das Nações, em Lisboa.De acordo com fonte oficial da capitania do Porto de Lisboa, o corpo pertence a um homem, mas para já não é possível avançar com a identidade ou idade aproximada devido à decomposição. Também se desconhece qual a origem do cadáver, mas a mesma fonte admitiu que poderá ser do homem que desapareceu em Cacilhas há 11 dias.O corpo já foi removido e será levado para o Instituto Nacional de Medicina Legal para autópsia e identificação. O expediente será remetido ao Ministério Público.